Джокович: турниры в Барселоне и Мадриде я провёл плохо

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный под 20-м номером на Открытом чемпионате Франции, оценил свою форму после победы над бразильцем Рожериу Дутра да Силвой в первом круге со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

"Уровень моей игры повышается постепенно. Я чувствовал, что в Монако находился в неплохом состоянии, но затем плохо провёл турниры в Барселоне и Мадриде. Я играл не очень хорошо. Затем я неплохо выступил в Риме. Это придало мне сил. Я сыграл четыре матча на турнире и постарался извлечь позитивные моменты в преддверии "Ролан Гаррос", — приводит слова Джоковича официальный сайт тура.

2-й день «Ролан Гаррос». Касаткина удачно стартовала в Париже. Как это было Азаренко, Вавринка, Южный, Веснина проиграли, Касаткина, Джокович, Хачанов, Циципас, Возняцки прошли дальше, Шарапова не начала из-за дождя.