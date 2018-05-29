Жазири посвятил победу над Южным госпитализированному тренеру

Теннисист из Туниса Малек Жазири, обыгравший в первом круге «Ролан Гаррос» россиянина Михаила Южного (2:6, 6:2, 6:2, 3:6, 6:2) посвятил победу своему тренеру Кристофу Фрайсу. Наставник спортсмена был госпитализирован в воскресенье за день до матча своего подопечного в Париже.

«Я бы хотел посвятить эту победу моему тренеру, который попал в больницу из-за сердечного тромба. Сейчас он находится в госпитале. Тренеру стало плохо несколько дней назад, но он не предпринял меры. Накануне он обратился к врачам, они отвезли его в больницу. Сегодня он не смог присутствовать на моём матче», — цитирует Жазири Sport 360.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Жазири сыграет с французом Ришаром Гаске. Эта встреча станет для теннисистов уже второй. В прошлом году Гаске обыграл Жазири на турнире в Монпелье (Франция).