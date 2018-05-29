Вавринка: всегда обидно проигрывать матч, в котором ты был так близок к победе

Швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал своё поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции. Прошлогодний финалист турнира уступил испанцу Гильермо Гарсия-Лопесу со счётом 2:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

"Всегда обидно проигрывать матч, в котором ты был так близок к победе. Я знал, что могу выиграть. Моё физическое и психологическое состояние почти такое, как нужно. Я был очень близок. В то же время, я уже год не играл пятисетовые матчи. А на тренировках ты не можешь играть под таким же давлением", — приводит слова Вавринки официальный сайт тура.

2-й день «Ролан Гаррос». Касаткина удачно стартовала в Париже. Как это было Азаренко, Вавринка, Южный, Веснина проиграли, Касаткина, Джокович, Хачанов, Циципас, Возняцки прошли дальше, Шарапова не начала из-за дождя.