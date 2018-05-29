Томич отказался отвечать на неудобные вопросы журналистов

Австралийский теннисист Бернард Томич после поражения от лаки-лузера аргентинца Марко Трунгеллити (4:6, 7:5, 4:6, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос» во время пресс-конференции отказался отвечать на некоторые вопросы. В частности, один из журналистов спросил его о мотвиации в теннисе, сообщает Tennis World.

Журналист: Поняли ли вы своё место в теннисе? Своё желание играть? Вы в спорте из-за финансовой составляющей или у вас другая мотивация?

Томич: Следующий вопрос.

Также Томич сообщил, что не планирует продолжать тренировки в академии Патрика Муратоглу во Франции. По словам австралийца, он хочет быстрее отправиться домой в Монако.