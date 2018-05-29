Тим: уверен, что в будущем Циципас войдёт в топ-10

Австрийский теннисист Доминик Тим оценил своё состояние после победы над белорусом Ильёй Ивашко в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:2, 6:4, 6:1 и поделился ожиданиями от встречи с греком Стефаносом Циципасом.

"Я отлично себя чувствую и уверен в своих силах. Здесь примерно такие же условия, как в Лионе. С первого момента я здорово чувствовал мяч, отлично двигался. Лишь во втором сете я немного дал слабину. Но помимо этого я всем доволен.

Мы с Циципасом трижды встречались в этом году. Он очень хороший теннисист из нового поколения. Я уверен, что он войдёт в топ-10 в будущем. Стефанос уже сейчас играет невероятно. Но я надеюсь, что в предстоящем матче у меня будет преимущество", — цитирует Тима официальный сайт тура.

2-й день «Ролан Гаррос». Касаткина удачно стартовала в Париже. Как это было Азаренко, Вавринка, Южный, Веснина проиграли, Касаткина, Джокович, Хачанов, Циципас, Возняцки прошли дальше, Шарапова не начала из-за дождя.