Гарсия-Лопес: в матче с Вавринкой старался ни о чём не думать

Испанский теннисист Гильермо Гарсия-Лопес прокомментировал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге «Роллан Гаррос» (6:2, 3:6, 6:4, 7:6, 6:3).

«Я приехал в Париж с уверенностью в собственных силах. В итоге мне удалось победить. Я лишь хотел играть, не думая ни о чём. Просто играть, и всё», — цитирует испанца Tennis World USA.

Гарсия-Лопес и Вавринка встречались уже 11 раз. Преимущество пока находится на стороне швейцарца, выигравшего семь матчей.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» испанский теннисист сыграет с россиянином Кареном Хачановым, победившим в первом круге Андреаса Хайдер-Маурера из Австрии со счётом 7:6, 6:3, 6:3.