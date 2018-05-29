Вайда: разрыв с Джоковичем был тяжёлым, но это решение оказалось верным

Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Мариан Вайда рассказал об обстоятельствах прекращения сотрудничества в 2017 году. Недавно Вайда и Джокович вновь воссоединились. Как признался Вайда, все принятые решения он считает правильными.

«Новак был прав. Мы достигли столько всего вместе, добились невероятного прогресса. Когда ты выигрываешь четыре турнира «Большого шлема», задаёшь себе вопрос: а чего ещё нужно добиться на профессиональном уровне?

Новак – фантастический игрок, он максималист, который хочет добиться всего в спорте. Но ему тогда захотелось уделить время своей семье и насладиться им. Новак не только спортсмен, но и человек.

С эмоциональной точки зрения наш разрыв был тяжёлым, ведь мы столько времени провели вместе. Но, если честно, я был рад наконец оказаться дома. Я хотел побыть с семьёй. Все эти годы мы много путешествовали, мне нужен был перерыв. Я хотел порыбачить, провести время с семьёй и друзьями. Это было здорово. При этом мы поддерживали связь с Новаком, словно являемся членами семьи.

Как мы вновь начали сотрудничать? Новак отправил мне сообщение, спросив, что я думаю о его игре. Что я мог ответить после годичного перерыва? Честно, я не ожидал, что он захочет возобновить работу. Для меня Новак является чемпионом. Я вижу его только таким. Тогда я спросил, действительно ли он хочет, чтобы я снова с ним работал? Если бы у него были сомнения, то я бы отказался.

Я попросил Джоковича дать мне несколько дней, чтобы всё обдумать и поговорить с семьёй. Но я сразу знал, какой дам ответ.

Пока я не могу сказать о наших планах. Мы их обсудим после «Ролан Гаррос». Но я знаю точно, что хотел бы работать с Новаком как можно дольше», — цитируют Вайду сербские «Новости».