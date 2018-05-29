Баутиста-Агут: сложно думать об игре, когда так много мыслей и переживаний

Испанец Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу в первом круге «Ролан Гаррос» над представителем Узбекистана Денисом Истоминым со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 1:6, 6:4, 6:4. На минувшей неделе умерла мама Роберто, но он решил не пропускать Открытого чемпионата Франции.

"Это был очень эмоциональный матч, учитывая всё то, что произошло на прошлой неделе. В этой встрече было много взлётов и падений. Сложно думать об игре, когда в голове так много мыслей и переживаний.

Когда я стал уступать 1:2 по сетам, то понимал, что мне остаётся лишь повысить уровень своей игры и начать действовать интенсивнее. С того момента я заиграл гораздо лучше", — цитирует Баутиста-Агута официальный сайт тура.

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