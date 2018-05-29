Маррей станет ментором юных футболистов клуба «Хиберниан»

Британский теннисист Энди Маррей станет ментором юных футболистов шотландского клуба «Хиберниан». Маррей будет опекать звёзд академии футбольного клуба. Об этом стало известно после того, как спортивное агентство Маррея 77 Sports Management договорилось о сотрудничестве с «Хибернианом». Агентство также будет представлять интересы футболистов Райана Портеуса и Фрэйзера Маррея.

Сам теннисист всегда интересовался футболом. Дедушка двукратного чемпиона Уимблдона Рой Эрксин играл за «Хиберниан» в 50-е годы прошлого века.

«С тех пор как мой дед играл за «Хиберниан», наша семья болела за этот клуб. Мы были впечатлены тренировочной инфраструктурой команды и людьми, которые там работают. Для нас это партнёрство кажется абсолютно естественным.

Футбол – моя страсть. И я буду рад поработать с Райаном и Фрэйзером, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал. «Хиберниан» — клуб с отличным молодёжным составом. Мы приложим усилия, чтобы помочь ребятам», — цитирует Маррея STV News.

Портеус является капитаном молодёжной сборной Шотландии (игроки до 19 лет). Маррей уже дважды выступал за взрослую сборную страны. Оба футболиста неоднократно принимали участие в матчах основного состава «Хиберниана».