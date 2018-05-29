Трунгеллити: на сборы у меня было всего полчаса. Это было настоящее сумасшествие

Аргентинец Марко Трунгеллити, обыгравший в первом круге Открытого чемпионата Франции австралийца Бернарда Томича со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4, рассказал, как добирался в Париж для выступления на турнире в качестве лаки-лузера. Трунгеллити не смог преодолеть квалификацию «Ролан Гаррос», после чего отправился из Парижа домой в Барселону. Затем аргентинец узнал, что никто из лаки-лузеров не подал заявки, чтобы заменить в первом круге австралийца Ника Кирьоса, снявшегося с турнира. Тогда Трунгеллити вместе со своими мамой, бабушкой и братом поехал на машине обратно в Париж. Путь в 1035 километров аргентинец преодолел примерно за девять часов.

"Это было прекрасно. Конечно, с нами должна была поехать бабушка. В целом это было настоящее сумасшествие. На сборы у нас было всего полчаса.

Такую возможность упускать было нельзя. Быть в списке запасных, а затем оказаться лаки-лузером — такое бывает не часто. Я мог бы остаться, а никто не снялся бы, и я бы не сыграл. Но такие турниры заслуживают того, чтобы ты был готов всегда.

Моя бабушка понятия не имеет, что такое теннис. Она не знает, как ведётся счёт. Она даже сказала мне, что не поняла, когда закончился матч. Осознала это, лишь когда все начали хлопать", — цитирует Трунгеллити официальный сайт турнира.

Лаки-лузер, добиравшийся в Париж на машине из Барселоны, получит € 79 тыс.