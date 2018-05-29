Донской взял всего 4 гейма в матче со Штруффом на старте «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях проиграв представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу со счётом 1:6, 3:6, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Евгений трижды подал навылет, активно выиграл 13 очков и совершил 37 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 34 виннера и 23 неточности.
За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Штруфф поспорит с победителем противостояния Стив Джонсон (США) — Адриан Маннарино (Франция, 25). Турнир завершится 10 июня.
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