Андерсон стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над Лоренци

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон (6) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представителя Италии Паоло Лоренци со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Кевин 18 раз подал навылет, активно выиграл 49 очков и совершил 19 невынужденных ошибок. На счету его соперника ни одного эйса, 19 виннеров и 25 неточностей.
За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Андерсон поспорит с победителем матча Аляж Бедене (Словения) — Пабло Куэвас (Уругвай).
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