Макинрой: сомневаюсь, что Джокович готов к «Ролан Гаррос»

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой сомневается в готовности сербского теннисиста Новака Джоковича к «Ролан Гаррос». По мнению американца, Джокович может быть не готов физически и психологически.

«Мне показалось, что на прошлых турнирах он ещё не был готов физически. В Риме он выглядел лучше, но во втором сете в матче против Рафаэля Надаля создавалось впечатление, что Джоковичу не хватает сил. Не знаю, связано это с физической готовностью или лежит в области психологии. Думаю, что есть проблемы с мотивацией и состоянием здоровья.

На мой взгляд, Джокович постепенно восстанавливается. Но я считаю, что побороться с Надалем может не он, а кто-то из молодых игроков. Буду рад, если турнир «Большого шлема» выиграет кто-то из молодёжи, появится новое лицо», — цитирует Макинроя Tennis World USA.