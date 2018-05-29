Стосур и Маттек-Сэндс вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Австралийка Саманта Стосур вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв бельгийку Янину Викмайер со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут Саманта 5 раз подала навылет, активно выиграла 21 очко и совершила 22 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 17 виннеров и 30 неточностей.

За выход в третий круг соревнований Стосур поспорит с победительницей матча Полона Херцог (Словения) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30).

"Ролан Гаррос". Женщины. Первый круг

Бетани Маттек-Сэндс (США, SR) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:4, 6:3.

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