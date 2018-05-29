Ферреро: никто не сможет остановить Надаля на грунте в пяти сетах

Испанский теннисист Хуан-Карлос Ферререро считает своего соотечественника Рафаэля Надаля явным фаворитом «Ролан Гаррос». Также спортсмен отметил, что Надаль и швейцарец Роджер Федерер сделают всё, чтобы сохранить за собой первые места в рейтинге ATP.

«В настоящее время я не знаю никого, кто мог бы остановить Рафу в пяти сетах на грунте. Возможно, это под силу Новаку Джоковичу, он играет всё лучше, но мне кажется, что он ещё не успеет набрать необходимую форму, чтобы конкурировать с Рафой на грунте.

Теннис – спорт с очень высокой конкуренцией. Более молодые игроки пытаются подняться на уровень лидеров. Но и те, которые сейчас находится на вершине, не хотят отдавать позиции.

Я думаю, что постепенная смена поколений уже идёт. Но Федерер и Надаль не позволят этому произойти быстро. Они уже доказали, что могут оставаться на вершине ещё некоторое время», — цитирует Ферреро Tennis World USA.