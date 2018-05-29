Надаль победил Болелли на старте «Ролан Гаррос», отыграв 4 сетбола в 3-й партии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представителя Италии Симоне Болелли (LL) со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (11:9). Эта встреча была остановлена накануне из-за дождя при счёте 3:0 в пользу Симоне в третьей партии. Продолжительность противостояния составила 2 часа 57 минут. Первая ракетка мира активно выиграл 30 очков и совершил 25 невынужденных ошибок. На счету его соперника 44 виннера и 58 неточностей. На тай-брейке Рафаэль отыграл четыре сетбола.

За выход в третий круг 10-кратный победитель "Ролан Гаррос" поспорит с аргентинцем Гидо Пельей.

3-й день «Ролан Гаррос». Шарапова уступает в 3-м сете голландке Хогенкамп. LIVE Онлайн-трансляция третьего дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Кузнецова, Павлюченкова, Халеп, Чилич и другие.