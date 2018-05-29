Виландер: Зверев сильно прибавил в тактическом плане

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Матс Виландер считает, что немецкий теннисист Александр Зверев может пробиться в финальные стадии «Ролан Гаррос». Также Виландер поделился мнением о причинах неудач Зверева на турнирах «Большого шлема».

«Я не думаю, что у него есть какие-то проблемы с психологией. Скорее речь идёт о невезении, непонимании, как лучше сыграть на том или ином покрытии. Но с точки зрения тактики он за последние два-три месяца сильно прибавил. Это было заметно уже даже во время Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Сейчас он лучше понимает, как нужно играть. В плане тактики он не будет уступать другим игрокам. Но я бы хотел, чтобы Зверев в матчах против Надаля сильнее подавал и чаще играл с лёта. Зверев умеет мощно подавать, ему стоит иногда выходить к сетке с подачи», — цитирует Виландера Tennis World USA.