Шарапова в трёх сетах победила Хогенкамп и вышла на Векич на «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова (28) пробилась во второй раунд «Ролан Гаррос»—2018, победив голландку Рихел Хогенкамп (Q) в трёх партиях — 6:1, 4:6, 6:3.



Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. Шарапова 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Хогенкамп 1 эйс, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

Следующей соперницей Марии будет хорватка Донна Векич, успевшая выиграть свой матч первого круга накануне, до дождя.

Напомним, что это первый «Ролан Гаррос» Шараповой с 2015 года, когда она уступила чешке Люси Шафаржовой в четвёртом раунде. В 2016-м Мария не могла играть из-за дисквалификации, а в 2017-м была травмирована.

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