Пелья победил Соузу и стал соперником Надаля по второму раунду «Ролан Гаррос»

Аргентинец Гидо Пелья вышел во второй круг «Ролан Гаррос», победив португальца Жоау Соузу в трёх партиях — 6:2, 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 52 минуты. Пелья 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Соузы 2 эйса, 5 двойных и 3 упущенных брейк-пойнта.



Во втором круге Гидо сыграет с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.



Также во второй раунд пробился другой аргентинец, Орасио Себальос. Он обыграл японца Юити Сугиту со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Следующим соперником Себальоса будет американец Джон Иснер (9).

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