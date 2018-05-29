Норман: Вавринке не хватает совсем немного, скоро он вернётся на прежний уровень

Тренер Магнус Норман, возобновивший работу со швейцарцем Станисласом Вавринкой, оценил перспективы своего подопечного.

"Стэн очень мотивирован и усердно работает ради возвращения на прежний уровень. На самом деле сейчас ему не хватает совсем немного. Когда ты сталкиваешься с травмой, то уходит главное — стабильность. Её нельзя вернуть на тренировках, она приходит только через матчи. Стэн готов работать и понимает, что не удастся сразу выйти на корт и побеждать как ни в чём не бывало. Я верю в его потенциал и почти не сомневаюсь, что он способен достаточно скоро показывать теннис высочайшего уровня и побеждать сильных соперников", — приводит слова Нормана RTS.