Бегу обыграла Шмидлову в Париже со счётом 9:7 в решающей партии

Румынка Ирина Бегу пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», выиграв марафонский матч у словачки Анны Шмидловой — 6:4, 5:7, 9:7. В решающей партии Ирина уступала со счётом 2:5, но матчболов у её соперницы не было. Сама Бегу подала на матч со второй попытки и реализовала свой четвёртый матчбол.



Поединок продолжался 3 часа 20 минут. Бегу выполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и использовала 8 брейк-пойнтов из 18. На счету Шмидловой 5 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17. Подач навылет у Анны не было.



Следующей соперницей Бегу станет китаянка Чжан Шуай (27), победившая словачку Кристину Кучову (SR) со счётом 6:0, 7:5.

Также во второй круг вышла бельгийка Элисон Ван Эйтванк, разгромившая австралийку Изабель Уоллес (WC) — 6:1, 6:0.