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Бегу обыграла Шмидлову в Париже со счётом 9:7 в решающей партии

Бегу обыграла Шмидлову в Париже со счётом 9:7 в решающей партии
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Румынка Ирина Бегу пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», выиграв марафонский матч у словачки Анны Шмидловой — 6:4, 5:7, 9:7. В решающей партии Ирина уступала со счётом 2:5, но матчболов у её соперницы не было. Сама Бегу подала на матч со второй попытки и реализовала свой четвёртый матчбол.

Поединок продолжался 3 часа 20 минут. Бегу выполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и использовала 8 брейк-пойнтов из 18. На счету Шмидловой 5 двойных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17. Подач навылет у Анны не было.

Следующей соперницей Бегу станет китаянка Чжан Шуай (27), победившая словачку Кристину Кучову (SR) со счётом 6:0, 7:5.

Также во второй круг вышла бельгийка Элисон Ван Эйтванк, разгромившая австралийку Изабель Уоллес (WC) — 6:1, 6:0.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 13:30 МСК
Ирина
Бегу
Анна
Шмидлова
6:4 5:7 9:7
Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 14:25 МСК
Чжан
Шуай
Кристина
Кучова
6:0 7:5
Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 15:20 МСК
Элисон
Ван Эйтванк
Изабель
Уоллес
6:1 6:0
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