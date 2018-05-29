Фоньини обыграл Андухара в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Итальянец Фабио Фоньини (18) уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», победив испанца Пабло Андухара (SR) в трёх партиях — 6:4, 6:2, 6:1.



Теннисисты провели на корте два часа. Фоньини выполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Андухара 1 подача навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



Также во второй круг вышли венгр Мартон Фучович, победивший канадца Вашека Поспишила со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5), и британец Кайл Эдмунд (16), который обыграл австралийца Алекса де Минора (WC) — 6:2, 6:4, 6:3.

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