Фоньини обыграл Андухара в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Итальянец Фабио Фоньини (18) уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», победив испанца Пабло Андухара (SR) в трёх партиях — 6:4, 6:2, 6:1.
Теннисисты провели на корте два часа. Фоньини выполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Андухара 1 подача навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Также во второй круг вышли венгр Мартон Фучович, победивший канадца Вашека Поспишила со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5), и британец Кайл Эдмунд (16), который обыграл австралийца Алекса де Минора (WC) — 6:2, 6:4, 6:3.
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
3-й день «Ролан Гаррос». Павлюченкова и Серена бьются за второй круг. LIVE
Онлайн-трансляция третьего дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Кузнецова, Павлюченкова, Халеп, Чилич и другие.