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Фоньини обыграл Андухара в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Фоньини обыграл Андухара в стартовом матче «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Итальянец Фабио Фоньини (18) уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос», победив испанца Пабло Андухара (SR) в трёх партиях — 6:4, 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте два часа. Фоньини выполнил 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и использовал 8 брейк-пойнтов из 12. На счету Андухара 1 подача навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Также во второй круг вышли венгр Мартон Фучович, победивший канадца Вашека Поспишила со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:5), и британец Кайл Эдмунд (16), который обыграл австралийца Алекса де Минора (WC) — 6:2, 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 14:30 МСК
Фабио
Фоньини
Пабло
Андухар
6:4 6:2 6:1
Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 14:20 МСК
Вашек
Поспишил
Мартон
Фучович
3:6 3:6 6:7
Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 14:30 МСК
Алекс
де Минор
Кайл
Эдмунд
2:6 4:6 3:6
Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 14:40 МСК
Стив
Джонсон
Адриан
Маннарино
7:6 6:2 6:2
Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 14:45 МСК
Юки
Бхамбри
Рубен
Бемельманс
4:6 4:6 1:6
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