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Мугуруса: победа над Кузнецовой обнадёживает, она невероятно сложная соперница

Мугуруса: победа над Кузнецовой обнадёживает, она невероятно сложная соперница
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанка Гарбинье Мугуруса, начавшая защиту титула на "Ролан Гаррос" с победы над россиянкой Светланой Кузнецовой со счётом 7:6 (7:0), 6:2, отдала должное сопернице.

"Света — невероятно сложная соперница, тем более для первого круга. Конечно, такие матчи обычно случаются не раньше второй недели. Она обладает отличной техникой и прекрасным видением игры. Я рада, что смогла выиграть. Такой матч в моём исполнении очень обнадёживает и вселяет веру в свои силы.

Я приехала сюда, потерпев несколько обидных поражений в равных матчах. Старалась не отчаиваться, а говорила себе, что раз мне не везло, то в какой-то момент должно повезти. В первом сете был переломный момент. Я почувствовала уверенность и смогла довести матч до победы", — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.

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