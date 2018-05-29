Мугуруса: победа над Кузнецовой обнадёживает, она невероятно сложная соперница

Испанка Гарбинье Мугуруса, начавшая защиту титула на "Ролан Гаррос" с победы над россиянкой Светланой Кузнецовой со счётом 7:6 (7:0), 6:2, отдала должное сопернице.

"Света — невероятно сложная соперница, тем более для первого круга. Конечно, такие матчи обычно случаются не раньше второй недели. Она обладает отличной техникой и прекрасным видением игры. Я рада, что смогла выиграть. Такой матч в моём исполнении очень обнадёживает и вселяет веру в свои силы.

Я приехала сюда, потерпев несколько обидных поражений в равных матчах. Старалась не отчаиваться, а говорила себе, что раз мне не везло, то в какой-то момент должно повезти. В первом сете был переломный момент. Я почувствовала уверенность и смогла довести матч до победы", — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.

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