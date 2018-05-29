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Бертенс разгромила Соболенко и сыграет с Саснович в Париже

Бертенс разгромила Соболенко и сыграет с Саснович в Париже
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Голландка Кики Бертенс (18) разгромила белоруску Арину Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:1.

Теннисистки провели на корте всего 1 час 10 минут. Бертенс выполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Соболенко 6 двойных и 6 упущенных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Бертенс станет другая белорусская теннисистка — Александра Саснович, которая победила чешку Денису Аллертову со счётом 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 16:50 МСК
Арина
Соболенко
Кики
Бертенс
2:6 1:6
Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 17:00 МСК
Александра
Саснович
Дениса
Аллертова
6:4 5:3
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