Бертенс разгромила Соболенко и сыграет с Саснович в Париже

Голландка Кики Бертенс (18) разгромила белоруску Арину Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:1.



Теннисистки провели на корте всего 1 час 10 минут. Бертенс выполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Соболенко 6 двойных и 6 упущенных брейк-пойнтов.



Следующей соперницей Бертенс станет другая белорусская теннисистка — Александра Саснович, которая победила чешку Денису Аллертову со счётом 6:4, 6:3.