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Гарсия отдала всего один гейм Инъин в первом круге «Ролан Гаррос»

Гарсия отдала всего один гейм Инъин в первом круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Француженка Каролин Гарсия (7) стала участницей 1/32 «Ролан Гаррос»—2018, отдав всего один гейм китаянке Дуань Инъин — 6:1, 6:0. При этом Каролин уступила стартовый гейм, после чего, соответственно, выиграла 12 геймов подряд.

Теннисистки провели на корте 59 минут. Гарсия выполнила 5 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Инъин 1 подача навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.

Следующая соперница Гарсии определится в матче между китаянкой Пэн Шуай и сербкой Александрой Крунич.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 16:40 МСК
Дуань
Инъин
Каролин
Гарсия
1:6 0:6
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