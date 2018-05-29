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С. Уильямс в первом матче на грунте в сезоне победила Кр. Плишкову

С. Уильямс в первом матче на грунте в сезоне победила Кр. Плишкову
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Американка Серена Уильямс (SR) вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв чешку Кристину Плишкову в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:4. Для Уильямс это первый матч после поражения от японки Наоми Осаки на старте турнира в Майами.

Поединок продолжался 1 час 46 минут. Серена 13 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Плишковой 15 эйсов, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. По ходу первой партии брейков не было.

Следующей соперницей Уильямс будет австралийка Эшли Барти (17), разгромившая россиянку Наталью Вихлянцеву.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 16:20 МСК
Кристина
Плишкова
Серена
Уильямс
6:7 4:6
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