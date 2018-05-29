Павлюченкова стартовала с победы на «Ролан Гаррос», обыграв в двух сетах Херцог

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 7:6 (7:1).



Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут. Павлюченкова обошлась без эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Херцог 4 эйса, 6 двойных ошибок и 12 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с австралийкой Самантой Стосур, ранее обыгравшей бельгийку Янину Викмайер (LD).

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