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Павлюченкова стартовала с победы на «Ролан Гаррос», обыграв в двух сетах Херцог

Павлюченкова стартовала с победы на «Ролан Гаррос», обыграв в двух сетах Херцог
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут. Павлюченкова обошлась без эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету Херцог 4 эйса, 6 двойных ошибок и 12 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с австралийкой Самантой Стосур, ранее обыгравшей бельгийку Янину Викмайер (LD).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 16:00 МСК
Полона
Херцог
Анастасия
Павлюченкова
4:6 6:7
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