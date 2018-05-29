М. Зверев обыграл Ф. Майера и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Миша Зверев вышел во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». В стартовом матче он обыграл соотечественника Флориана Майера со счётом 6:2, 6:1, 7:6 (7:3).



Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. Зверев выполнил 8 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Майера 4 эйса, 2 двойные ошибки и 9 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором круге Зверев встретится с победителем матча Фелисьяно Лопес (Испания, 28) – Сергей Стаховский (Украина, LL).



Мужчины. «Ролан Гаррос». Первый круг

Элиас Имер (Швеция, Q) — Дуди Села (Израиль) – 7:6 (7:3), 6:3, 6:1.

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