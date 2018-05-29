Пэн Шуай победила Крунич на старте Открытого чемпионата Франции

Китайская теннисистка Пэн Шуай вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв в двух сетах представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:3, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Пэн Шуай выполнила 4 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 3 брейк-пойнта из 7 и допустила 13 невынужденных ошибок. На счету сербки 1 эйс, 2 двойные ошибки, 10 упущенных брейк-пойнтов и 30 виннеров.



Во втором круге Пэн Шуай встретится с француженкой Каролин Гарсия (7), которая в стартовом круге позволила взять всего один гейм китаянке Дуань Инъин.

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