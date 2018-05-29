Кербер уверенно победила Бартель в первом круге Открытого чемпионата Франции

Немка Анжелика Кербер (12) завоевала путёвку во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах соотечественницу, Мону Бартель, – 6:2, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час. Кербер обошлась без подач навылет, допустила 3 двойные ошибки, реализовала 7 из 8 брейк-пойнтов, активно выиграла 13 очков и допустила 18 невынужденных ошибок. На счету Бартель 9 двойных ошибок, 3 реализованных брейк-пойнта и 13 виннеров.



За выход в третий круг соревнований в столице Франции Кербер поспорит с победительницей противостояния Ана Богдан (Румыния) – Маркета Вондроушова (Чехия).

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