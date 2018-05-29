Чилич: играть под дождём тяжело, но даже в этих условиях чувствовал себя хорошо

Хорват Марин Чилич оценил свою игру в первом круге "Ролан Гаррос", в котором он обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 6:3, 7:5, 7:6 (7:4).

"Сегодня я хорошо подавал, с большим процентом попадания первой подачи. Было непросто играть из-за дождя, мячи набухали и становились тяжёлыми, но даже в этих условиях я чувствовал себя хорошо. Во время перерыва было сложно сохранить концентрацию, потому что никто не знал, на сколько он затянется. Но мы достаточно быстро вернулись на корт и продолжили матч.

Я сосредоточен на каждом матче и не думаю о возможных встречах с лидерами. Чтобы выиграть турнир, нужно побеждать в каждом поединке. Тот, кому это удастся, и станет победителем Grand Slam", — приводит слова Чилича официальный сайт турнира.

Шарапова борется с соперницей и непогодой. Матчи 3-го дня «Ролан Гаррос» 10-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль, россияне Шарапова, Кузнецова, Павлюченкова, Донской и Вихлянцева закроют первый круг.