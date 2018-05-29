Сок проиграл в пяти сетах Зоппу на старте «Ролан Гаррос»

Американец Джек Сок завершил выступление в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции. В стартовом матче 14-я ракетка соревнований уступил эстонцу Юргену Зоппу со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.



Теннисисты провели на корте 3 часа 45 минут. Зопп выполнил 14 подач навылет, избежал двойных ошибок, реализовал 6 брейк-пойнтов из 19, заработал 62 виннера и допустил 48 невынужденных ошибок. На счету Сока 11 эйсов, 4 двойные ошибки, 4 упущенных брейк-пойнта и 51 невынужденная ошибка.



За выход в третий круг Зопп поспорит с бельгийцем Рубеном Бемельмансом (LL).

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