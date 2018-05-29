16 эйсов помогли Гёргес обыграть Цибулкову в первом круге «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Германии Юлия Гёргес (11) стартовала с победы на Открытом чемпионате Франции, со счётом 6:4, 5:7, 6:0 обыграв словачку Доминику Цибулкову.



Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Гёргес выполнила 16 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки, реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов, исполнила 44 винера и допустила 21 невынужденную ошибку. На счету Цибулковой 1 эйс, 7 двойных ошибок, 4 упущенных брейк-пойнта и 18 виннеров.



За выход в третий круг соревнований в столице Франции Гёргес поспорит с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, которая в первом матче обыграла австралийку Изабель Уоллес (WC).

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