Сафин: Федерер — самый сильный соперник, а Томич — рекордсмен по вечеринкам

Россиянин Марат Сафин, экс первая ракетка мира, чемпион US Open–2000 и Australian Open–2005, победивший в эпичном полуфинальном матче того турнира в Мельбурне швейцарца Роджера Федерера, назвал его самым сильным соперником.



"Самый сильный соперник, с которым играл? Федерер, конечно! Победить его было сложнее всего. Он заставлял меня бегать по всему корту. Сейчас в теннисе нет достаточно сильных новых игроков. Не хватает уникального стиля, все стараются бить как можно сильнее. Бердых, Димитров играют одинаково, иногда даже не поймёшь, кто есть кто. У Джоковича, Вавринки тот же стиль. А Федерер использует резаные, быстро выходит к сетке, используя психологическое давление. Все говорят, что способны играть на таком же уровне, как он, но никто не может с ним справиться.



Кто больше всех любит вечеринки? Бернард Томич! Судя по тому что я слышал, он удерживает рекорд в этой области. Это выглядит примерно так: вечеринка или теннис? Вечеринка, вечеринка, вечеринка… Потом теннис.



Моя самая большая вечеринка была после победы на US Open–2000. Я был молод, пошёл в огромный клуб в Нью-Йорке и сидел там рядом с Ленни Кравицем. Ничего не помню из событий той ночи, но моя команда говорила, что всё было отлично. Когда в 20 лет пьёшь, то чувствуешь себя героем. Я поспал около часа, потом дал несколько интервью. Целый день мне было плохо, затем всё пришло в норму", — сказал Сафин в интервью L'Equipe.