Таунсенд вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с Халеп

Американка Тэйлор Таунсенд (WC) пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв на старте соревнований француженку Миртиль Жорж (WC) со счётом 6:4, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Таунсенд выполнила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 5, записала на свой счёт 18 виннеров и допустила 28 невынужденных ошибок. На счету Жорж 4 двойные ошибки, 15 виннеров и 7 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором круге Таунсенд, занимающая 72-е место в рейтинге WTA, может встретиться с румынкой Симоной Халеп (1), если та обыграет американку Элисон Риске.

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