Шарапова: горжусь тем, что перевернула ход матча с Хогенкамп

Россиянка Мария Шарапова после победы над голландкой Рихел Хогенкамп со счётом 6:1, 4:6, 6:3 в первом круге "Ролан Гаррос" призналась, что успех дался тяжело.

"Я очень хорошо начала матч, но во второй партии стала играть нетерпеливо. Соперница начала играть стабильнее, а я немного потеряла темп своей игры. Но мне удалось выиграть шесть геймов кряду, чтобы завершить встречу. Думаю, если был способ перевернуть ход матча, то это именно он.

Могу гордиться, что вернулась в игру и победила, но при этом понимаю, что при 6:1, 3:1 я отступила от своей агрессивной игры. Даже уступая 0:3 в третьей партии, я чувствовала, что показывала хорошую игру в начале матча, и не видела причин, почему вновь не играть так же", — приводит слова Шараповой официальный сайт WТА.

Шарапова борется с соперницей и непогодой. Матчи 3-го дня «Ролан Гаррос» 10-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль, россияне Шарапова, Кузнецова, Павлюченкова, Донской и Вихлянцева закроют первый круг.