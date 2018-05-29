Богдан вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Кербер

Румынская теннисистка Ана Богдан завоевала путёвку во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх сетах чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:3, 1:6, 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Богдан выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-пойнта, исполнила 27 виннеров и допустила 19 невынужденных ошибок. На счету чешки 1 подача навылет, 4 двойные ошибки, 4 упущенных брейк-пойнта и 23 виннера.



За выход в третий круг Богдан поспорит с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер, посеянной на турнире в столице Франции под 12-м номером.

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