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Богдан вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Кербер

Богдан вышла во второй круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Кербер
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Румынская теннисистка Ана Богдан завоевала путёвку во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в трёх сетах чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:3, 1:6, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Богдан выполнила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 2 брейк-пойнта, исполнила 27 виннеров и допустила 19 невынужденных ошибок. На счету чешки 1 подача навылет, 4 двойные ошибки, 4 упущенных брейк-пойнта и 23 виннера.

За выход в третий круг Богдан поспорит с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер, посеянной на турнире в столице Франции под 12-м номером.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
29 мая 2018 года, вторник. 18:30 МСК
Ана
Богдан
Маркета
Вондроушова
6:3 1:6 6:4
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