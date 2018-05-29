Сок — арбитру: вы бы вообще здесь не сидели, если бы не я

В матче первого круга "Ролан Гаррос" между американцем Джеком Соком и эстонцем Юргеном Зоппом произошёл скандальный инцидент. Джек несколько раз в ходе встречи спорил с арбитром Паулой Виерой Соузой. После очередного выпада игрока судья на вышке вынесла ему предупреждение, из-за чего Сок пришёл в бешенство и крикнул: "Я могу делать всё что хочу. Я игрок. А вы вообще бы здесь не сидели, если бы не я".

Напомним, 25-летний Сок, занимающий 14-е место в рейтинге АТР, уступил 138-й ракетке мира Зоппу со счётом 7:6, 2:6, 6:4, 6:7, 3:6.