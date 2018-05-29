Шарапова: теперь меня ждёт более агрессивная соперница, но я буду готова

Россиянка Мария Шарапова после победы над голландкой Рихел Хогенкамп со счётом 6:1, 4:6, 6:3 в первом круге "Ролан Гаррос" прокомментировала свою игру и поделилась ожиданиями от встречи с хорваткой Донной Векич.

"Трудно объяснить, почему после счёта 6:1, 3:1 дело дошло до третьего сета, но я очень рада, что смогла изменить эту ситуацию. В конце второго сета я начала делать много ошибок, дала ей уверенность. Она уже три матча здесь сыграла, и я чувствовала это. Но всё-таки я выиграла последний гейм. Можно сказать, мы 24 часа ждали этот матч. Это очень тяжело не только для меня, но и для соперницы.

Во втором круге будет чуть-чуть другая соперница, более агрессивная. Мы раньше с ней не играли, но я буду готова", — сказала Шарапова.