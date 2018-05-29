Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Иснер: мог обеспечить себе менее нервную концовку, но не воспользовался шансами

Иснер: мог обеспечить себе менее нервную концовку, но не воспользовался шансами
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Американец Джон Иснер (9) поделился эмоциями после победы над соотечественником Ноа Рубином (Q) со счётом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (9:7) в первом круге «Ролан Гаррос».

«Очень сложный матч. Знал, что он может получиться таким, поскольку Ноа — отличный теннисист. Рубин способен навязывать борьбу, и это одна из его сильных сторон. В третьей партии у меня было достаточно много шансов, чтобы обеспечить себе менее нервную концовку, но я так и не смог ими воспользоваться», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.

За выход в третий круг Иснер поспорит с аргентинцем Орасио Себальосом, ранее обыгравшим японца Юити Сугиту.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент