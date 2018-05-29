Кербер: матчи против соотечественниц всегда даются непросто

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (12) не скрывала радости после победы над соотечественницей Моной Бартель со счётом 6:2, 6:3 в первом круге Открытого чемпионата Франции.



«Рада, что смогла преодолеть барьер первого круга на «Ролан Гаррос». Это было нелегко, особенно с учётом того, что на другой половине корта располагалась соотечественница. Подобные матчи всегда даются непросто. Довольна игрой, поскольку сохраняла концентрацию с первого и до последнего розыгрыша. В концовке Мона заметно прибавила, в результате чего моя задача осложнилась. Очень рада, что вышла в следующий раунд», — цитирует немку официальный сайт тура.



За выход в третий круг соревнований в столице Франции Кербер поспорит с румынкой Аной Богдан.

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