Сок: если бы судья выполняла свою работу, мне бы не пришлось так себя вести

Американец Джек Сок объяснил, почему оскорбил судью на вышке Паулу Виеру Соузу после одного из розыгрышей матча первого круга "Ролан Гаррос" с эстонцем Юргеном Зоппом, в котором 14-й сеяный уступил со счётом 7:6, 2:6, 6:4, 6:7, 3:6. Напомним, в ответ на замечание арбитра Джек произнёс: "Я могу делать всё что хочу. Я игрок. А вы вообще бы здесь не сидели, если бы не я".

"Сожалею ли о том, что сказал судье? Если бы она выполняла свою работу как надо, мне не пришлось бы этого делать", — приводит слова Сока Tennis World.

Сок — арбитру: вы бы вообще здесь не сидели, если бы не я