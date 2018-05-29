Гарсия: на «Ролан Гаррос» более серьёзное давление, нежели на других ТБШ

Французская теннисистка Каролин Гарсия (7) прокомментировала победу над китаянкой Дуань Инъин со счётом 6:1, 6:0 в первом круге «Ролан Гаррос».



«Не удивлена, что испытывала напряжение. У меня было очень много ошибок при ударе с форхенда. Я не могла почувствовать мяч. На «Ролан Гаррос» более серьёзное давление, нежели на других турнирах «Большого шлема». Уже с утра я чувствовала напряжение. Нужно было пользоваться любой возможностью, которую предоставляла соперница, и мне удалось. Старалась сохранять максимальную концентрацию вплоть до окончания игры», — цитирует Гарсию официальный сайт WTA.



Во втором круге Гарсия встретится ещё с одной китаянкой — Пэн Шуай.

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