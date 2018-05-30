Эдмунд: я смог направить собственную игру в нужное русло

Британский теннисист Кайл Эдмунд (16) прокомментировал победу над австралийцем Алексом де Минором (WC) со счётом 6:2, 6:4, 6:3 в первом круге Открытого чемпионата Франции.



«Я провёл довольно неплохой матч. Мне удалось грамотно управлять собственной игрой и направить её в правильное русло. Я хорошо подавал и при этом контролировал каждый аспект своего тенниса», — цитирует Эдмунда официальный сайт ATP.



За выход в третий круг Эдмунд, занимающий 17-е место в рейтинге ATP, поспорит с венгром Мартоном Фучовичем, ранее обыгравшим канадца Вашека Поспишила.

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