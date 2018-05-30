Вавринка: я знал, что для возвращения на высокий уровень нужно много времени

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка отметил, что продолжит работать над возвращением былых кондиций.



«У меня нет никакого разочарования. С самого начала я знал, что мне потребуется много времени, чтобы вернуться на высокий уровень. После проведённой операции стало понято, что на возвращение былых позиций нужно около года. Всё это тяжело с психологической точки зрения. Думаю, что нахожусь на правильном пути, несмотря на предыдущие неудачи. Я становлюсь лучше с каждым днём, поэтому нужно продолжать работать, чтоб вернуться на высокий уровень», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.



Вавринка завершил выступление в первом круге «Ролан Гаррос», в результате чего он упадет в третью сотню рейтинга ATP.

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