Вавринка: я знал, что для возвращения на высокий уровень нужно много времени

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка отметил, что продолжит работать над возвращением былых кондиций.
«У меня нет никакого разочарования. С самого начала я знал, что мне потребуется много времени, чтобы вернуться на высокий уровень. После проведённой операции стало понято, что на возвращение былых позиций нужно около года. Всё это тяжело с психологической точки зрения. Думаю, что нахожусь на правильном пути, несмотря на предыдущие неудачи. Я становлюсь лучше с каждым днём, поэтому нужно продолжать работать, чтоб вернуться на высокий уровень», — приводит слова Вавринки Tennis World USA.
Вавринка завершил выступление в первом круге «Ролан Гаррос», в результате чего он упадет в третью сотню рейтинга ATP.
Вавринка: нет никаких проблем, если мне придётся играть на челленджерах
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Вавринка ищет вдохновения. Помогут ли Магнус Норман и Донна Векич?
Стэн Вавринка из-за травмы колена не может толком играть почти год. Новый старый тренер хочет вернуть швейцарца на лидирующие позиции.