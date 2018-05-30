Поражение Вихлянцевой и победа С. Уильямс — в обзоре 1-го круга «Ролан Гаррос»

Россиянка Наталья Вихлянцева потерпела поражение в первом круге «Ролан Гаррос», взяв всего четыре гейма у австралийки Эшли Барти (17) — 3:6, 1:6.
Американка Серена Уильямс (SR) обыграла чешку Кристину Плишкову в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:4.
Француженка Каролин Гарсия (7) отдала всего один гейм китаянке Дуань Инъин — 6:1, 6:0.
Немка Анжелика Кербер (12) завоевала путёвку во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах соотечественницу Мону Бартель – 6:2, 6:3.
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