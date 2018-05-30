30 мая в Париже пройдёт матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина (14) и представительница Бельгии Кирстен Флипкенс. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Соперницы встречались в 2016 году на турнире в Санкт-Петербурге. Победу в том матче одержала Дарья со счётом 6:4, 5:7, 6:4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Флипкенс на «Ролан Гаррос».



Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с представительницей Греции Марией Саккари, либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро (23).

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».