С. Уильямс: теннис дал мне многое, но мой приоритет — Олимпия

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс, обыгравшая на старте "Ролан Гаррос" чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (7:4), 6:4, рассказала о совмещении карьеры и материнства.

"Я чувствую, что нахожусь на правильном пути. Я много работаю на корте и за его пределами. Это моя жизнь, и она мне нравится. Думаю, я неплохо подаю, лучше, чем несколько месяцев назад. Чувствую, что ещё могу прибавить в этом компоненте. Например, скорость моей подачи пока не такая, как обычно, но при этом я и не старалась выполнять её как можно мощнее. Я делала акцент на точность.

В целом я могу прибавить буквально во всём, и это здорово. Я могу стать сильнее.

Мне повезло в том, что я могу планировать свои дни и всю карьеру. У многих мам такой возможности нет. Я могу выделять определённое время на тренировки. Остальное время я провожу с дочерью. Но если мне вновь нужно потренироваться, то некоторое время у меня есть, пока она спит. Поначалу мне было нелегко адаптироваться к её графику сна, хотя на самом деле графика у неё нет. Но по крайней мере я знаю, что некоторую часть дня я всё время буду с ней. Я не хочу, чтобы она когда-либо чувствовала моё отсутствие. Я активно принимаю участие в воспитании дочери. Может быть, даже слишком активно.

Мои цели в теннисе? Олимпия — мой приоритет. В любом случае будет именно так. Я так много дала теннису, он тоже дал многое мне в ответ. Я не могу выразить, как сильно благодарна ему. Но дочь остаётся моим приоритетом. Я строю все планы вокруг неё. Хочу, чтобы она знала, что является главной в моей жизни вместе с богом и семьёй. Всё остальное приложится", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

3-й день «Ролан Гаррос». Победное возвращение Шараповой. Как это было Онлайн-трансляция третьего дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Кузнецова, Павлюченкова, Халеп, Чилич и другие.