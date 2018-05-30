Шарапова: в теннисе тебя всё время ждут новые испытания, и мне это нравится

Россиянка Мария Шарапова после победы над голландкой Рихел Хогенкамп в первом круге "Ролан Гаррос" со счётом 6:1, 4:6, 6:3 не стала оценивать свои шансы на этом турнире.

"Как далеко я могу пройти? В теннисе год на год не приходится, и ситуации не повторяются. Именно поэтому мне по-прежнему нравится участвовать в соревнованиях. Каждая неделя, каждый новый турнир дарят новые испытания и трудности. В теннисе ничего не повторяется. Ты можешь использовать свой опыт и знания, которые помогали раньше, но всегда появится нечто новое.

Я невероятно рада вернуться сюда. Вы видите, как много этот корт значит для меня. Мне нравится выступать на "Ролан Гаррос". Хотелось бы собрать побольше хороших воспоминаний.

На протяжении двух недель ты встречаешься с разными соперницами в разных погодных условиях. Часто приходится ждать начала матча. По ходу турнира бывают взлёты и падения, но важно справляться со своими эмоциями и выдерживать нагрузку в физическом плане. Мне это нравится", — цитирует Шарапову официальный сайт турнира.

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