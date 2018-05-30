Гарсия: справляться с нервами мне помогает правильное дыхание

Французская теннисистка Каролин Гарсия, обыгравшая китаянку Дуань Инъин в первом круге «Ролан Гаррос». со счётом 6:1, 6:0, рассказала, как ей удаётся справляться с нервами.



"Как я научилась справляться с нервами? Может, прозвучит глупо, но мне очень помогает правильное дыхание. Также у меня есть особые движения. Даже когда я не напряжена, я всё равно стараюсь двигаться и поддерживать ритм. Это помогает при ударах с форхенда. В матче с Дуань Инъин поначалу у меня возникли трудности, но затем я стала действовать организованнее", — приводит слова Гарсии официальный сайт тура.

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